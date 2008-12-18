Otomotiv devleri kemerleri iyice sıkmaya başladı

ABD otomotiv sektörünün kalbi Detroit'deki üç büyük şirket küresel ekonomik krizin satışları düşürmesi nedeniyle çeşitli önlemlere başvuruyor.



Chrysler Kuzey Amerika'daki 30 fabrikasının tamamını 1 aylığına kapatmaya, Ford 10 fabrikasını 1 hafta daha kapalı tutmaya karar verirken, General Motors (GM) bir fabrikanın yapımını durdurdu.



Chrysler'ın yaptığı açıklamada, bayilerin, yeni araç satın almak için kredi sağlanamaması nedeniyle satışlarının yüzde 20 ila yüzde 25 azaldığı belirtilerek, "Finansal kriz sonucu otomotiv piyasasında, potansiyel alıcılar için tüketici kredisi eksikliğinin sürmesi yüzünden durgunluk sürüyor"denildi.



Chrysler, Jeep ve Dodge markalarının üretildiği ABD, Kanada ve Meksika'daki 30 fabrikasının yarından itibaren 19 Ocak'a kadar kapalı kalacağı belirtilen açıklamada, ABD'de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası'na (UAW) üye 30 binden fazla Chrysler işçisinin fabrikalar kapalı olduğu dönemde ücretlerini almaya devam edeceği ifade edildi. Şirketin ABD'deki satışları geçen ay yüzde 47 ve bu yılın ilk 11 ayında yüzde 28 geriledi.



Ford da Kuzey Amerika'daki 10 fabrikasının kapalı kalma süresini bir hafta uzattı. Ford sözcüsü Angie Kozleski, normal iki haftalık tatil nedeniyle kapalı kalacak fabrikalarda bu sürenin bir hafta uzatılarak 12 Ocak'a çekildiğini açıkladı. Şirketin ABD'deki satışları yüzde 31 ve bu yılın ilk 11 ayında yüzde 20 düştü.



Bu arada General Motors (GM), Michigan eyaletinin Flint bölgesinde yeni bir motor fabrikasının yapımını erteleme kararı aldı. GM'nin yapımını erteleme kararı verdiği fabrikada, Chevrolet Cruze'un 1,4 litrelik motoru ile ve elektrikli araç Chevy Volt'un elektrikli motorunun üretimi planlanıyordu.



Beyaz Saray sözcüsü Dana Perino, şirketlerin kararlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "otomotiv üreticilerinin finansal koşulunun çok kırılgan olduğu açık ve bununla ilgili çeşitli adımlar atıyorlar. Onların finansal durumlarının farkındayız ve uygun biçimde yardım etmek için muhtemel siyasi seçenekleri düşünüyoruz" dedi.



Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Nancy Pelosi'nin sözcüsü de sektörde "eli kulağındaki iflası" önlemek için şartlı yardım konusunda hızlı hareket etmesinin önemli olduğunu bildirdi.



Demokrat Partililer ve sektör kaynakları, 14 milyar dolarlık yardımın iflasa en yakın duran Chrysler ile GM'ye yapılacağını söylüyorlar.



Bu şirketler arasında en iyi durumda görünen Ford ise acil sermaye desteği istemezken, 9 milyar dolarlık kredi hattı açılmasını talep ediyor.



ABD Başkanı George W. Bush yönetimi, Kongre'nin GM ve Chrysler için 14 milyar dolarlık kurtarma paketini geçirmede başarısız olması üzerine şirketlere yardım konusundaki seçenekleri değerlendirmeye başlamış, seçeneklerden birinin şirketleri 700 milyar dolarlık Sorunlu Varlıkları Kurtarma Planı'ndan (TARP) yararlandırmak olduğu belirtilmişti.



GM ve Chrysler birleşme görüşmeleri doğrulanmadı



Öte yandan GM ile Chrysler yönetimlerinin iki şirketin birleşme görüşmelerine yeniden başladığı duyurulmuştu. Ancak ABD'li otomotiv şirketi General Motors, Chrysler ile birleşme görüşmelerinin yeniden başladığı haberlerinin doğru olmadığını bildirdi.



GM sözcüsü Tony Cervone, yaptığı açıklamada, "kesinlikle Chrysler ile herhangi bir birleşme görüşmesi yapmadığımızı söyleyebilirim. Bizim bu konudaki tavrımız değişmedi" dedi.



The Wall Street Journal gazetesi, iki şirket arasındaki görüşmelerin, Chrysler'in yüzde 80,1 hissesinin sahibi olan Cerberus Capital Management şirketinin, Chrysler'daki hisselerini elden çıkarma işaretini vermesi üzerine tekrar başladığını yazmıştı.



GM, Chrysler'i bünyesine katma görüşmelerini 7 Kasım'da birleşmenin maliyeti yüzünden kesmiş ve ayakta kalabilmek için hükümetten kredi almaya odaklanmıştı.



