Otomotiv devleri ABD hükümetinden 50 milyar dolar istedi

Son 25 yılın en kötü dönemini yaşayan otomotivciler kurtuluşu hükümetten bekliyor. 50 milyar dolar olarak talep edilen kurtuluş paketinin 25 milyar dolarının sağlık sigorta primleri, kalan 25 milyarının da genel likidite olarak verilmesi talep ediliyor.



Öte yandan Senatör Harry Reid de otomotiv devlerinin CEO'ları ile yaptığı görüşmenin ardından sektörün hükümetten ekstra yardım alması gerektiğini belirtmişti. ABD hükümeti eylül ayında düşük yakıt tüketimli araçların üretimine teşvik olarak 25 milyar dolarlık bir kredi paketi onaylamıştı.



ABD'nin üç otomotiv devi 2008 yılının ilk yarısında toplam 28.6 milyar dolar zarar etti. Araç satışları da krizle birlikte ekim ayında 10.6 milyon adete gerileyerek 1983 yılından bu yana en düşük seviyeye indi.

