T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Otomotiv devleri ABD hükümetinden 50 milyar dolar istedi

Dünyanın en büyük otomotiv şirketleri olan General Motors, Ford ve Chrysler, zor durumdan kurtulmak için ABD hükümetinden 50 milyar dolar istiyor.

07 Kasım 2008 02:00

Son 25 yılın en kötü dönemini yaşayan otomotivciler kurtuluşu hükümetten bekliyor. 50 milyar dolar olarak talep edilen kurtuluş paketinin 25 milyar dolarının sağlık sigorta primleri, kalan 25 milyarının da genel likidite olarak verilmesi talep ediliyor.

Öte yandan Senatör Harry Reid de otomotiv devlerinin CEO'ları ile yaptığı görüşmenin ardından sektörün hükümetten ekstra yardım alması gerektiğini belirtmişti. ABD hükümeti eylül ayında düşük yakıt tüketimli araçların üretimine teşvik olarak 25 milyar dolarlık bir kredi paketi onaylamıştı.

ABD'nin üç otomotiv devi 2008 yılının ilk yarısında toplam 28.6 milyar dolar zarar etti. Araç satışları da krizle birlikte ekim ayında 10.6 milyon adete gerileyerek 1983 yılından bu yana en düşük seviyeye indi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24