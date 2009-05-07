Otomotiv devinden ilk çeyrekte de dev zarar

Ekonomik olarak zor durumdaki ABD'li otomotiv şirketi General Motors (GM), zarar etmeye devam ediyor.



ABD'nin en büyük otomotiv şirketi GM, ilk çeyrekte 6 milyar dolar (hisse başına 9,66 dolar) zarar ettiğini açıkladı. GM, geçen yıl ilk dönemde 3,3 milyar dolar (hisse başına 5,80 dolar) zarar etmişti.



Şirketin, geçen yıl ilk çeyrekte 42,4 milyar dolar olan gelirleri bu yıl ilk dönemde ise yüzde 47 gerileyerek, 22,4 milyar dolar oldu.



İlk çeyrekte 10,2 milyar dolar harcama yapan GM'nin gelirleri, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Latin Amerika'da düştüğü için geriledi.



Muhtemel iflas tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve ABD hükümetinden şimdiye kadar 15,4 milyar dolar kredi alan GM'nin, yeniden yapılanması için 1 Hazirana kadar süresi bulunuyor.



GM, geçen hafta, bu yıl 21 bin kişiyi işten çıkaracağını ve Pontiac marka aracının üretimini durduracağını açıklamıştı.

