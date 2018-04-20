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Dünya

Otomotiv devi Porsche'de 'dizel' gözaltısı

Porsche'de bir çalışanın, dizel manipülasyonu kapsamında yürütülen son soruşturmada gözaltına alındığı bildirildi

20 Nisan 2018 17:43

Alman spor otomobil üreticisi Porsche'de bir çalışanın, dizel manipülasyonu kapsamında yürütülen son soruşturmada gözaltına alındığı bildirildi.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) Porsche Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume’un firma çalışanlarına gönderdiği bir mesaja dayandırdığı haberine göre, bir Porsche çalışanı dizel skandalıyla ilgili soruşturma kapsamında delilleri karartma ve kaçma şüphesi nedeniyle gözaltına alındı.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Öte yandan, Stuttgart Savcılığı, bu hafta dizel araçlarda egzoz salınımı manipülasyonu şüphesiyle yapılan soruşturma kapsamında Volkswagen Grubu bünyesindeki Porsche şirketinin üst düzey yöneticilerine yönelik aramalar yapıldığını duyurmuştu.

Soruşturmayla bağlantılı olarak 3 kişinin suçlandığı aktarılan açıklamada, bunlardan bir kişinin Porsche Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, diğer bir kişinin şirketin üst düzey yönetiminde yer aldığı ve üçüncü kişinin de artık Porsche şirketinde çalışmadığı kaydedilmişti.

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