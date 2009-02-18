Otomotiv devi GM 22 milyar dolar daha istedi

ABD'li otomobil üreticileri General Motors (GM) ve Chrysler, ABD hükümetinden 22 milyar dolar ek kredi istedi.



General Motors, daha önce hükümetten aldığı krediye ek olarak 16,6 milyar dolara daha ihtiyacı olduğunu, böylece ihtiyacı olan kredi miktarının 30 milyar dolara ulaştığını belirtti.



ABD'nin 3. büyük otomobil şirketi Chrysler de kullandığı 4 milyar dolarlık krediye ek olarak 5 milyar dolara daha ihtiyaç duyduğunu kaydetti.



Öte yandan, otomobil üreticileri, Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası ile işgücü maliyetini düşürmek için anlaşmaya vardı. Böylece şirketlerin, işgücü maliyetini, ABD'de üretim yapan Japon otomobil üreticilerinin seviyesine çekmesi bekleniyor.



Daha önce hükümetten 17,4 milyar dolar yardım alan iki otomobil üreticisi, ayrıca, kapasite düşürülmesi ve işçi çıkarmaları da içeren büyük kapsamlı bir yeniden yapılanma açıkladı.



GM, otomobil ve kamyon talebindeki azalma nedeniyle maliyeti azaltıcı önlemler alacağını, bu yıl şirketin işgücünden 47 bin kişinin azaltılacağını ve ABD'de 5 fabrikanın daha 2012'ye kadar kapatılacağını açıkladı.



Chrysler de kapasitesini 100 bin birim düşüreceğini ve 3 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.



Şirketler, 31 Mart tarihine kadar hükümete ticari olarak yaşayabileceklerini kanıtlamak durumundalar.

