Otomotiv 2011'i rekorla kapattı

T24 - Otomotiv pazarı geçen yıl yüzde 13.61 büyüyerek 864 bin 439 adetlik satışla yeni bir rekor kırdı.





Otomotiv sektörü 2011'i rekorla tamamladı.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, 2011 yılında otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 13,61 oranında büyüyerek 864 bin 439 adetlik yeni bir rekorla tamamlandığını bildirdi. Bu sonuç tüm zamanların en yüksek adedi oldu.



Otomotiv pazarın bundan önceki en yüksek satış rakamını 760 bin 913 adetlik satış adediyle 2010 yılında elde etmişti.



Bayraktar, ODD Gladyatör Ödülleri 2011'in ödül töreninde yaptığı konuşmada, ''yılın ilk yarısında gaz pedalı, ikinci yarısında da fren pedalı bozulan'' otomotiv piyasasının yıl sonunda kendilerini iyi bir sonuca ulaştırdığını kaydetti.



Bayraktar, bu satış rakamının 593 bin 519 adetinin otomobilden, 270 bin 920 adetinin ise hafif ticari araçtan oluştuğunu belirterek, henüz resmi olmamakla beraber yaklaşık 45 binlik adetlik ağır vasıta satışının da eklendiğinde, toplam pazarın 910 bin adete ulaştığını, bunun da 1 milyonluk pazara biraz daha yakınlaşıldığını gösterdiğini anlattı.



2012 yılında ekonomideki büyümenin, 2011 yılına göre daha aşağıda olacağı öngörüsünde bulunan Bayraktar, ''Otomotiv pazarı bu yıl tahminen yüzde 10 civarlarında düşer. Ama ilk yarıda daha büyük bir daralma göreceğiz. Senenin ortasından itibaren toparlayarak gidecek diye tahmin ediyorum'' dedi.

593 bin otomodil satıldı



2011 yılında otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 16.43 artarak 593 bin 519 adete ulaştı. Otomobil pazarı, 2011 yılının ilk çeyreğinde yüzde 82.87 oranında büyüme gösterirken, yılın 2. çeyreğinde yüzde 40.09 oranında büyüdü. 3. çeyrekte ise beklentiler doğrultusunda daralmaya başlayan pazar, son çeyrekte de yüzde 8.09 oranında geriledi.



2011 yılı hafif ticari araç pazarı ise geçen yıla göre yüzde 7.88 artarak 270 bin 920 adet seviyesinde gerçekleşti. 2011 yılının ilk çeyreğinde yüzde 64.83 oranında büyüme gösteren hafif ticari araç toplam pazarı, yılın 2. çeyreğinde de yüzde 30.20 büyüdü. Hafif ticari araç pazarı yılın 3. çeyreğinde yüzde 2.64 oranında azalırken, son çeyrekte yüzde 19,10 oranında küçüldü.

Aralık'ta pazar daraldı



2011 yılı aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 127 bin 910 adet olarak gerçekleşti. 148 bin 369 adet olan 2010 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarına göre satışlar yüzde 13.79 oranında azaldı. 2011 yılı Ağustos ayında başlayan daralma, yıl sonuna kadar devam etti.



2011 yılı Aralık ayında otomobil satışları geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,56 oranında azalarak 88 bin 957 adet olarak gerçekleşti. 2010 yılı Aralık ayında otomobil pazarı 99 bin 461 adet düzeyindeydi. 2011 yılı Ağustos ayında başlayan daralma, otomobil pazarında da yıl sonuna kadar devam etti.



2011 yılı aralık ayında hafif ticari araç pazarı 38 bin 953 adet olarak gerçekleşti. 48 bin 908 adet olan 2010 yılı Aralık ayı hafif ticari araç pazarına göre satışlar yüzde 20,35 oranında daraldı. 2011 yılı hafif ticari araç pazarı satışları 3. çeyrekten itibaren oransal olarak ay bazında azalmaya devam etti.

En yüksek pay, 1600 CC motor altında



2011 yılı otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya yüzde 89 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 529 bin 135 adet ile sahip oldu. Ardından yüzde 9 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve yüzde 2 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. Geçen sene aynı döneme göre 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 17 artış, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 11 artış ve 2000cc üstü otomobillerde de yüzde 7 artış görüldü.

Dizel satışları yüzde 34 arttı



2011 yılında dizel otomobil satışları geçen yıla oranla yüzde 34 oranında artış gösterdi. 2011 yılında 593 bin 519 adet olan toplam otomobil satışının 365 bin 305 (yüzde 62) adedini dizel araçlar oluşturdu. 2011 yılı otomobil satış adetleri 2010 yılı ile kıyaslandığında, dizel payı yüzde 54'den yüzde 62'ye yükseldi.

198 bin araç otomatik



2011 yılında otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2010 yılına oranla yüzde 23 arttı. 2011 yılında 593 bin 519 adet olan toplam otomobil satışının 198 bin 616 (yüzde 33) adedini otomatik şanzımanlı araçlar oluşturdu.



2011 yılında otomobil pazarı segmentinin yüzde 84'ünü, yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. 2011 yılı 12 aylık toplam otomobil satış verileri segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 48 pay alan C (283 bin 551 adet) segmenti ve hemen ardından yine yüzde 35 pay ile B (210 bin 531 adet) segmenti ulaştı.

İki araçtan biri sedan



2011 yılı kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 49 pay, 288 bin 872 adet) oldu. Sedan otomobilleri yüzde 36 pay ve 211 bin 319 adet satış ile H/B ve yüzde 10 pay ve 59 bin 961 adet satış ile SUV otomobiller takip etti.



