-Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü KONYA (A.A) - 27.08.2011 - Konya'da bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu, biri çocuk 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Talas idaresindeki 40 AE 227 plakalı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Söğütlü mevkisi Tat köy yolunda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan Mehmet ve eşi Ayşe Talas ile 3 yaşlarındaki torunları Mehmet Talas olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile Rabia ve Sude Talas, ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen Talas ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Talas ailesinin, Tat köyüne iftar davetine gittikleri öğrenildi.