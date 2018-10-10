Otomobil, şarampole uçtu: Yusuf öldü, anne- babası yaralı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'in Mahmudiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile eşi yaralanırken, oğulları Abdurrahman Yusuf Köktaş (2) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam, Mahmudiye- Çifteler yolunun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. Onur Köktaş (35) yönetimindeki 07 LNC 59 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, sürücü Onur Köktaş ile otomobildeki eşi Müzeyyen ve oğlu Abdurrahman Yusuf Köktaş yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı çift ile küçük çocuğu ambulanslarla Mahmudiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Abdurrahman Yusuf Köktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tedaviye alınan Müzeyyen ve Onur Köktaş çiftinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.