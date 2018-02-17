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Otomobilleri düz kontakla çalmaya kalkıştılar

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde, sokaktaki otomobilleri düz kontak yapıp çalmaya kalkışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

17 Şubat 2018 15:36

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesinde, sokaktaki otomobilleri düz kontak yapıp çalmaya kalkışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi Emirefendi 1. Sokak\'ta meydana geldi. Emrah Özkara, sabah kalktığında sokakta park halindeki 55 NE 514 plakalı otomobilinin kapılarının açık olduğunu görünce polise ihbarda bulundu. Farklı bölgelerden iki kişi daha aynı şikayetle polise başvurdu.
Otomobilleri düz kontak yaparak çalmaya kalkışan, ancak başaramayınca da kaçtığı tahmin edilen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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