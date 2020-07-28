Otomobillere yılbaşından bu yana yüzde 30 zam geldi; hangi araba kaç lira oldu?

Yılbaşından bu yana Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota gibi önde gelen markalar araçlara yüzde 30'a varan zamlar yaptı.



Cardata'nın verilerine göre, Fiat Egea Hatchback 1.4 Fire Street düz vites modelinin Ocak ayındaki fiyatı 111 bin 900 TL, Şubat fiyatı 112 bin 900 TL, mart fiyatı 114 bin 900 TL, Nisan fiyatı 117 bin 900 TL, Mayıs fiyatı 125 bin 900 TL, Haziran fiyatı 126 bin 900 TL ve Temmuz ayı fiyatı ise 127 bin 90 TL seviyesinde. Rakamlar, ocak ayından temmuza bu aracın fiyatının yüzde 14.3 oranında arttığını ortaya koyuyor.

Egea model ailesi içinde en yüksek fiyat artışı söz konusu versiyonda gerçekleşirken, diğer motor ve donanım seçeneklerinde yüzde 10 seviyesinde fiyat artışlarını yaşanmış durumda.

Ford Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI deluxe dizel düz vites versiyonu da, yıl başından bu yana fiyatını yüzde 10 kadar artırdı. Bu aracın Ocak ayındaki fiyatı 132 bin 200 TL kadarken, faiz kampanyasının başladığı Haziran ayında 144 bin TL ve Temmuz ayında ise 145 bin 500 TL seviyesine çıktı.

Honda Civic Sedan'da fiyat artışlarını görüldüğü modeller arasında yer alıyor. Civic Sedan'ın 1.5 VTEC Turbo Executive Plus benzin otomatik 182 beygirlik versiyonu, yıl başından bu beri fiyatını yaklaşık yüzde 20 artırdı. Bu aracın faiz kampanyasının başladığı Haziran ayındaki fiyatının 212 bin 600 TL'den Temmuz'da 231 bin 400 TL'ye çıkması ise dikkat çekiyor.

Hyundai'in i20 Hatchback 1.2 MPI Jump Benzin düz vitesli versiyonu da Ocak-Temmuz arasında yüzde yüzde 18.3'lük fiyat artışına maruz kaldı.

Renault'da fiyat artışı daha yüksek

Bursa'da üretim yapan Renault cephesinde ise, aynı tarihlerdeki fiyat artış oranlarının diğer yerli üretim yapan markalara göre daha yüksek olduğu görülüyor.

Megane Sedan 1.3 TCe Icon benzin otomatik 140 beygir modeli, Ocak-Temmuz arasında fiyatını yüzde 31 oranında artırdı. Bu otomobilin fiyatı Haziran ayında 234 bin 500 TL iken, Temmuz ayında ise 240 bin 500'ye yükselmiş durumda. Renault'un diğer modellerinde de 7 aylık fiyat değişimlerinin yüzde 20'lerde seyrettiğini belirtelim.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, Türkiye'de üretim yapan Toyota'da yerli üretim modellerinde fiyat artışları yapan markalar arasında yer alıyor.

Japon markanın Sakarya'da ürettiği Corolla Sedan 1.6 Passion X-Pack benzin otomatik modeli yıl başından bu yana yüzde 23.2 zamlanırken, aynı fabrikada üretilen C-HR 1.2 Turbo 4x2 Flame benzin otomatik de yüzde 24 oranında zamlandı.