Otomobillerden çaldığı elektronik eşyaları satarken yakalandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de, park halindeki otomobillerden çaldığı teyp ve hoparlör gibi elektronik eşyaları satmaya çalışırken, suçüstü yakalanan 19 yaşındaki İ.B., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Selim Özer, Karşıyaka ile Yuva Mahallesi\'nde dün gece park halindeki 3 otomobilin camları kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırıldı. Araçlarda bulunan teyp ve hoparlör gibi elektronik eşyalar bu yöntemle çalındı. Hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, hırsızlığı 1 kişinin yaptığını belirledi.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarının incelenmesiyle eşkali ve kimliği belirlenen İ.B., çaldığı elektronik eşyaları düşük fiyata satmaya çalışırken, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.



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