T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobillerden çaldığı elektronik eşyaları satarken yakalandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, park halindeki otomobillerden çaldığı teyp ve hoparlör gibi elektronik eşyaları satmaya çalışırken, suçüstü yakalanan 19 yaşındaki İ

16 Kasım 2017 14:36

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de, park halindeki otomobillerden çaldığı teyp ve hoparlör gibi elektronik eşyaları satmaya çalışırken, suçüstü yakalanan 19 yaşındaki İ.B., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Selim Özer, Karşıyaka ile Yuva Mahallesi\'nde dün gece park halindeki 3 otomobilin camları kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırıldı. Araçlarda bulunan teyp ve hoparlör gibi elektronik eşyalar bu yöntemle çalındı. Hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, hırsızlığı 1 kişinin yaptığını belirledi.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarının incelenmesiyle eşkali ve kimliği belirlenen İ.B., çaldığı elektronik eşyaları düşük fiyata satmaya çalışırken, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erhan GÖĞEMKIRIKKALE DHA KIRIKKALESelimKarşıyakaMahallesiAraçlardaHırsızlıkMüdürlüğü AsayişHırsızlık BürosuGözaltınaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24