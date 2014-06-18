Otomobiller ve ısıtıcılarda hidrojen dönemi başlıyor



Enerji uzmanı Dr. Klaus Bonhoff yakıt hücreleri alanında yaşanan gelişmeleri DW'ye değerlendirdi. Bonhoff, suyun elektrolizi yoluyla hidrojen elde edildiğini, yakıt hücreleri sayesinde elektrik ve ısı kazanımının mümkün olduğunu söylüyor. Hidrojenin evrensel bir enerji kaynağı olduğunu ve alternatif enerji konusunda önemli bir rol üstlenebileceğini kaydeden Bonhoff, hidrojenin depolanabildiğini, böylece yakıt hücreleriyle de ısıya, elektriğe dönüştüğünü vurguluyor.

Neden şimdiye dek ilgi görmedi?

Bonhoff, otomobillerde hidrojenin yakıt olarak kullanılabileceğini, böylece zararlı atık salınımının da azaltılabileceğini belirtiyor. Ancak şu ana kadar bu teknik, üreticilerden gerekli ilgiyi görmedi. Bonhoff bunun nedenini "Son 5-10 yılda bazı ilerlemeler söz konusu. Hidrojenle çalışan ısıtma sistemleri ve otomobiller üretildi. Hidrojen satın alınabilecek yakıt istasyonları kuruldu. Ama genel anlamda, bu teknik henüz mevcut sistemle çalışan teknolojilere göre daha pahalı. İklim koruma programlarımızın sağlıklı sonuçlanabilmesi için hidrojen tekniğine gereksinim duyuluyor. Şu sıralarda teknolojik açıdan bir dönüm noktası yaşanıyor. Eğer bu teknik seri üretime dahil edilirse, fiyatlar da düşecektir" şeklinde açıklıyor.

Hidrojen enerjisiyle çalışan otomobiller seri halinde üretiliyor. Dr. Klaus Bonhoff “Tüm analizler, salt batarya teknolojisiyle çalışan araçların, yoğun talep nedeniyle gereksinimleri tümüyle karşılayamayacağını gösteriyor. Bu nedenle, bataryalara göre daha uzun süre dayanan yakıt hücrelerine ihtiyaç var. Hyundai şu sıralarda Kaliforniya'da bayilerde yakıt hücreli araçları satışa çıkardı. Diğer üreticiler de birkaç yıl sonra bu yoldan ilerleyecekler” açıklamasını yapıyor.

Teknoloji ucuzlayacak

Kısa süreli enerji depolamak için bataryalara gereksinim var. Ancak rüzgâr veya güneşten elde edilen enerjiyi daha uzun süre depolamak için hidrojen gerekli. Bu noktada elektrik ve trafik konularının birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Fazla gelen elektrik hidrojen üretiminde kullanılabiliyor. Böylece elektrik hatlarının aşırı yüklenmesinin önüne geçilebiliyor. Aynı zamanda da su enerjisi araç trafiğinin hizmetine girecek olursa hidrojen teknolojisinin ucuzlaması mümkün.

Dr. Bonhoff enerji sektörünün geleceğiyle ilgili “Artık araştırma ve geliştirme devrinden çıkıp, teknolojilerin ticarileştiği bir döneme girdiğimiz açıkça görülüyor. Hyundai ve Toyota gibi üreticiler örneğin yakıt hücreleriyle çalışan araçlar üretiyorlar. Daimler, BMW ve Volkswagen de bu teknolojiyle yakından ilgileniyor. Isıtma sistemleri üreticisi Viesmann da yakıt hücresiyle çalışan ısıtıcılar geliştiriyor. 2020 yılında yakıt hücrelerinin teknolojik sisteme dahil olacağını, 2025'den itibaren de kamu kaynakları olmadan sistemin kendi kendini finanse edeceğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulunuyor.