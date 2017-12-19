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Otomobiller çarpıştı; 2’si çocuk 8 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2’si çocuk 8 kişi yaralandı

19 Aralık 2017 14:07

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2’si çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam Çorum\'un Osmancık ilçesi Samsun- İstanbul D-100 karayolunda meydana geldi. Samsun’dan İstanbul’a giden Sinan Köroğlu yönetimindeki 34 EM 0068 plakalı otomobil, aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kırmızı ışıkta duramayarak kavşaktan karşı yöne geçmeye çalışan Eyüp Kaplan yönetimindeki 19 T 1503 plakalı taksi ile çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile birlikte her iki araçta bulunan Hamza Adak (40), Gülay Adak (29), Gamze Özden (18),  Azize Çolak (18), Sümeyye Adak (12) ve Sude Adak (12) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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