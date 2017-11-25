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Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

25 Kasım 2017 13:35

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR(Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir İlçesi\'nde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Alaşehir- Salihli Karayolu Kavaklıdere Kavşağı\'nda meydana geldi. Ertekin Azrak yönetimindeki 06 FP 5512 plakalı otomobille, Celal İlgen yönetimindeki 35 GC 7453 plakalı otomobil çarptı. Sürücü Celal İlgen, kaza yerinde öldü. Diğer sürücü Azrak ve araçta bulunan Serdar Yavaşoğlu ile Osman Kırmızıtaş hafif yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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