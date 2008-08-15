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Dünya

Otomobiller balkona...

'Otomobil hayat tarzının yansımasıdır' sloganıyla yola çıkan Alman tasarımcılar, birçok dairenin mimarisinde araba asansörleri yapmayı planlıyor.

15 Ağustos 2008 03:00

"Otomobil hayat tarzının yansımasıdır" sloganıyla yola çıkan Alman tasarımcılar, Berlin'deki birçok dairenin mimarisinde araba asansörleri yapmayı planlıyor.

Otomobil asansörünün özellikleri, insan hayatını gerçekten de çok kolaylaştıracak cinsten. Sabahın yedisinde uyanır uyanmaz arabasını dairesinin önünde bulmak ve evinden çıkar çıkmaz arabaya ayak basmak isteyenler, asansörü programlayarak arabalarını ayaklarına kadar getirtebiliyor.

Topos isimli tasarım grubunun başkanı Johannes Kauka, "Müşterilerimizin arabalarıyla önemli bir bağı var. Bu asansör sayesinde arabaya ulaşmak öyle kolay olacak ki! Ayrıca bunun araba hırsızlığını önlemek açısından da yürekleri rahatlatacak bir proje olduğunu düşünüyoruz"

Bu eşsiz tasarımı beğenenler için fiyat biraz kabarık. Berlin'deki küçük bir apartmana uygulanan bu asansörün maliyeti yaklaşık 746 bin dolar. 50 metrekarelik genişlikteki asansör, arabasını gözünün önünden ayırmak istemeyen zenginler için bulunmaz bir hizmet.

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