Otomobiller alev alan tüpün camdan atılması sonucu çıkmış

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, Kağıthane\'de dün akşam saatlerinde kundaklama sonucu yandıkları iddia edilen 2 aracın, bir evde alev alan tüpün camdan atılması sonucu alev aldıkları belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli S.A\'nın polisteki işlemleri sürüyor.

Açıklamada, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, Merkez Mahallesindeki otomobil yangınlarıyla ilgili çalışma yaptıkları, otomobillerin 55 yaşındaki S.A. tarafından yakıldığının belirlediği ifade edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.A.\'nın Kağıthane Asayiş Büro Amirliğine götürülerek ifadesine başvurulduğu, ilk ifadesinde de evinde bulunan bir tüpün alev alması üzerine panikle pencereden aşağı attığını ve araçların alev aldığını söylediği kaydedildi. Şüpheli S.A.\'nın yapılan detaylı sorgulamasında \'Resmi belgede sahtecilik\' ve \'Başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanmak\' suçlarından kaydının bulunduğunun belirlendiği açıklandı. Gözaltındaki S.A.\'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.