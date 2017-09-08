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Otomobille traktör çarpıştı: 7 yaralı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde, Hüseyin Özdemir yönetimindeki otomobil aynı yöne giden ve kontrolsüz dönüş yapan traktöre arkadan çarptı

08 Eylül 2017 09:40

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR(Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir İlçesi\'nde, Hüseyin Özdemir yönetimindeki otomobil aynı yöne giden ve kontrolsüz dönüş yapan traktöre arkadan çarptı. Kazada, otomobilde ve traktörde bulunan toplam 7 kişi yaralandı.  
Kaza, saat 23.00 sıralarında Salihli Karayolu Kavaklıdere Kavşağı\'nda meydana geldi. Alaşehir\'den Salihli yönüne giden Hüseyin Özdemir yönetimindeki 45 HC 8929 plakalı otomobil, aynı yönde giden ve kontrolsüz dönüş yapan Fahrettin Koli yönetimindeki 45 ZU 391 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ve arkasında bağlı römork şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü Özdemir ile aynı araçta bulunan Bilal Özdemir ve traktör sürücüsü Koli ile traktör römorkunda bulunan Nazife Porsuk, Nesrin Porsuk, Hatice Çınar, Mert Kurt yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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