Otomobille polislerin arasına daldı

İki kişi yakalandı

Mersin'de bölücü terör örgütü yandaşlarının gösterileri sırasında polisin ‘dur’ ihtarına uymayan bir otomobilin sürücüsü, çevik kuvvet timinin arasına daldı. Bir çevik kuvvet polisinin yaralanmasına neden olan otomobildekiler, aracı başka bir mahallede terkedip kaçtı.Olay, Güneş Mahallesi Halil İbrahim Camii Sokağı'nda meydana geldi. Mersin'deki korsan gösteriler sırasında, göstericilere müdühale eden çevik kuvvet ekipleri, yoldan geçen, içinde 2 kişinin olduğu 33 D 5085 plakalı otomobilden şüphelenerek durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına aldırış etmeyen siyah renkli otomobil, süratle çevik kuvvet timinin arasına daldı.Polisler üzerlerine gelen araçtan kurtulmayı başarırken, bir çevik kuvvet polisi otonun çarpması ile havaya fırlayarak yere düştü. Başı, kolu ve bacaklarından yaralanan polis memuru Veysel Altunsöz, meslektaşları tarafından Mersin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza anı ve polis memurunun düşüşü saniye saniye kaydedildi.Bu arada, polislerin arasına dalan otomobil ise kaçtı. Kaçan otomobil bir süre sonra Demirtaş Mahallesi'nde bir ara sokakta terkedilmiş halde bulundu.Polislerden Veysel Altınsöz'e çarparak yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla Mesut E. (25) ve Fırat Y. (24) gözaltına alındı.Yakalanan 2 kişi, Mersin Devlet Hastanesinde doktor raporunun alınmasının ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yetkiler, olay esnasında 5 kişi oldukları tahmin edilen otomobildeki diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü kaydettiler.