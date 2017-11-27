Otomobille minibüs çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da, otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 46 yaşındaki İbrahim Şahutoğlu ve Suriye uyruklu 57 yaşındaki Zayed Abdel öldü, 2 kişi yaralandı.

Seydikemer ilçesi Eşen Mahallesi Yakabağ Kavşağı\'nda bu sabah meydana gelen kazada, İbrahim Şahutoğlu yönetimindeki 31 GY 928 plakalı otomobille karşı yönden gelen 37 yaşındaki Mustafa Kuyucak yönetimindeki 48 HC 103 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, sürücü Şahutoğlu ile yanında yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu Zayed Abdel öldü. Minibüs sürücüsü Mustafa Kuyucak ile yanında bulunan 16 yaşındaki Olgun Keskin ise yaralandı. Çevredekiler kazayı, 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bildirdi.

İhbarın ardından kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Kuyucak\'ın hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi. Cenazeler otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.