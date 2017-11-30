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Otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Muzaffer NAL/ÇAY(Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 38 yaşındaki Erhan Karaaslan öldü, 1'i bebek 8 kişi yaralandı

30 Kasım 2017 12:39

Muzaffer NAL/ÇAY(Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'ın Çay ilçesinde otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 38 yaşındaki Erhan Karaaslan öldü, 1\'i bebek 8 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Konya- Eskişehir karayolunun Çay İstasyon Köprüsü\'nde meydana geldi. Konya\'dan Eskişehir yönüne giden Erhan Karaaslan yönetimindeki 26 GA 807 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 41 yaşındaki Mehmet Candemir yönetimindeki 16 NAG 67 minibüsle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Erhan Karaaslan kaza yerinde öldü. Otomobildeki aynı aileden Emine Yılmaz, Yaşar Yılmaz ve Abdurrahman Yılmaz ile minibüsteki sürücü Mehmet Candemir, Mücella Demir, Nurşen Çıdacı, 1 yaşındaki Zeyit Kadir Çıdacı ve Bilal Ahmet Demir ağır yaralandı. Kaza ardından gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulanslarla Bolvadin ile Çay Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Durumu ciddi olanlar Afyonkarahisar\'a sevk edildi.  Erhan Karaaslan\'ın cesedi incelemenin ardından Çay Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Her iki aracın da büyük çapta hasar gördüğü kaza nedeniyle İstasyon Köprüsü ulaşıma kapandı. 2 saat süren çalışma ardından köprü ulaşıma açılırken, yaklaşık 10 kilometre araç kuyruğu oluştu.

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