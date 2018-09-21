Otomobille çarptığı kadını dövdü, serbest kaldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde otomobili ile çarpıp yere düşürdüğü Ayşe M.\'yi (32), yavaş gitmesi konusunda kedisini uyarınca dövdüğü iddia edilen, Uğur P. (35), mahkemce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Uğur P.\'nin ifadesinde kastının olmadığını Ayşe M.\'den özür dilediğini söylediği belirtildi.

İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi Şehitler Sokak\'ta dün, Uğur P. yönetimindeki 16 JZ 645 plakalı otomobil, aynasıyla Ayşe M.\'ye (32) çarptı. Ayşe M. yere düştü. Uğur P., iddiaya göre dikkatli olması için kendisini uyaran Ayşe M.\'yi araçtan inip dövdü. Ayşe M., polisi arayıp şikayetçi oldu, Uğur P.\'nin aracının plakasını verdi.

Belediye Kavşağı\'nda önlem alan polis, Uğur P.\'ye \'dur\' ihtarında bulundu. Ancak Uğur P. yoluna devam edince, polis havaya ateş açtı. Otomobil, sıkışan trafikte yavaşlayınca Uğur P., etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen Uğur P., ifadesinde, \"Çarparak yere düşmesine neden olduğum kadına karşı kastım yoktu. Hem ondan, hem de polislerden özür diliyorum\" dedi.

İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Uğur P., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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