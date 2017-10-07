Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kardeş yaralandı.
Alanyurt´tan İnegöl yönüne giden Sevil K. yönetimindeki 16 KKU 05 plakalı otomobil, Kozluca Mahallesi\'ne dönüş yaparken karşı yönden gelen 24 yaşındaki Halil Ç. yönetimindeki 16 PK 022 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Halil Ç. ile yanındaki kardeşi 22 yaşındaki Yusuf Ç. yaralandı.
Olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Halil Ç.\'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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