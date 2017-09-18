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Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi İlçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, 38 yaşındaki Mehmet Eryıldırım yaralandı

18 Eylül 2017 13:58

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ(Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Selendi İlçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, 38 yaşındaki Mehmet Eryıldırım yaralandı. Yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp, direği devirerek durabilen otomobil sürücüsü 30 yaşındaki Ferhat Kılıç ise, kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, dün saat 22.00\'de Selendi-Kula Eski Karayolu, Selendi Tedaş Binası yakınlarında meydana geldi. Selendi\'den Kula yönüne giden Ferhat Kılıç yönetimindeki 45 U 5850 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Eryıldırım yönetimindeki 35 KLD 82 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen motosikletin sürücüsü Eryıldırım, yaralandı. Yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Kılıç ise kazayı yara almadan atlattı.
Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Selendi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Eryıldırım, buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olduğu için Salihli Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Devrilen elektrik direği kepçe yardımıyla kaldırılırken, otomobil sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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