Otomobille çarpışan motosikletli öldü

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde, karşı yönden gelen otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Aslan Kaçar (27), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Ballıca Mahallesi Köşk Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Mustafa Gülenç yönetimindeki 45 NM 590 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Aslan Kaçar\'ın kullandığı tescilsiz motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Kaçar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Gülenç ise ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Mustafa Gülenç, gözaltına alındı. Aslan Kaçar\'ın cenazesi, olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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