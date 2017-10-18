Otomobille çarpışan motosikletli öldü

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, otomobille karşılıklı çarpışan motosikletin sürücüsü 32 yaşındaki Şükrü Tok yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Bodrum- Yalıkavak Karayolu\'nda meydana geldi. Bodrum\'dan Yalıkavak yönüne giden 59 yaşındaki Süreyya Acar A. yönetimindeki 48 BB 816 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Şükrü Tok\'un kullandığı 48 BM 244 plakalı motosiklet, karşılıklı çarpıştı. Kazada başı ve vücudunun çeşitli yerlerine darbeler alan Tok\'un, kalbi durdu. Kaza sırasında yoldan geçen sağlık görevlileri, Tok\'a kalp masajı yaparak müdahale etti. Kalbi tekrar çalıştırılan Tok, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Tok, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Süreyya Acar A., ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.