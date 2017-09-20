T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobille çarpışan motosikletli öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 25 yaşındaki Emre Demirli yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü ise yaralandı

20 Eylül 2017 14:57

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 25 yaşındaki Emre Demirli yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü ise yaralandı.
Kaza, dün saat 01.30 sıralarında D- 400 karayolunda meydana geldi. Manavgat\'tan Alanya yönüne giden Emre Demirli\'nin kullandığı 35 P 1006 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden Mehmet Gök\'ün kullandığı 07 LL 105 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada başında kaskı bulunan motosiklet sürücüsü Emre Demirli olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın etkisiyle yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü Mehmet Gök ise yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülen Mehmet Gök tedaviye alındı. Emre Demirli\'nin cenazesi ise savcının incelemesinin ardından morga konuldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mithat ABAKANMANAVGAT Antalya DHAANTALYA ManavgatEmre DemirliKazaManavgat AlanyaMehmet GökLLKazadaKazanınOlayFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24