T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Oğuz Kaan Elver (28), yaşamını yitirdi

29 Eylül 2018 14:55

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Oğuz Kaan Elver (28), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Cumhuriye Mahallesi Sakarya 1 Caddesi\'nde meydana geldi. Selma S. yönetimindeki 16 YG 026 plakalı otomobil, Oğuz Kaan Elver yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Ağır yaralanan Elver, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi\'nde, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Selma S. gözaltına alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİROğuz Kaan ElverKazadünCumhuriye Mahallesi SakaryaCaddesiSelmaYGAğırElverEskişehir Yunus Emre Devlet HastanesiOtomobil
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24