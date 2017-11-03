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Otomobille çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü

Burhan CEYHAN/KÖŞK (Aydın), (DHA) - AYDIN'nın Köşk İlçesi'nde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 14 yaşındaki Tahsin Özçakır, yaşamını yitirdi

03 Kasım 2017 02:12

Burhan CEYHAN/KÖŞK (Aydın), (DHA) - AYDIN\'nın Köşk İlçesi\'nde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 14 yaşındaki Tahsin Özçakır, yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Akçaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Motosiklet tamircisinin yanında çırak olarak çalışan Tahsin Özçakır yönetimindeki motosiklet, Mustafa Özkanlı yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, savrulup otomobilin üzerine düşen Özçakır, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Tahsin Özçakır, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Mustafa Özkanlı gözaltına alındı.

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