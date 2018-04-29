Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Havva Acar (61), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza dün saat 19.00 sıralarında Selçukbey Mahallesi, Ali Marım Bulvarı\'nda meydana geldi. Kontrolsüz şekilde anayola çıkan Havva Acar\'ın kullandığı elektrikli bisiklet, Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin AK Parti\'li Meclis üyesi Halil Pekdemir\'in kullandığı 34 GM 4016 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Acar, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acar, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Pekdemir, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



FOTOĞRAFLI