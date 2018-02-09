Otomobille belediye otobüsüne çarpan anne ve 4 yaşındaki kızı ağır yaralandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde, belediye otobüsüne çarpan otomobildeki sürücü Gülşah (32) ile kızı Nida Arabacı (4) ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Bornova Öğretmenevi yakınlarında meydana geldi. Gülşah Arabacı, iddiaya göre, siyah renkte bir otomobilin sıkıştırması nedeniyle kontrolünden çıkan yönetimindeki otomobille önündeki belediye otobüsüne çarptı. Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan anne ile kızını ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Kafatasında çatlak tespit edilmesi sonrasında ameliyata alınan küçük Nida ile annesi Gülşah Arabacı\'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Gülşah Arabacı\'nın kullandığı otomobili sıkıştırdığı iddia edilen siyah otomobilin sürücüsünü arıyor.



FOTOĞRAFLI