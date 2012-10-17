Otomobil satışları düştü

Avrupa otomobil pazarında satışlardaki düşüş sürüyor. Trafiğe çıkan yeni araç sayısı 12’nci ayında da düşerek geçen yılki değerlerin altında kaldı.

Alman Otomobil Sanayicileri Derneği'ne (VDA) göre eylül ayında Avrupa Birliği ülkeleri ile İsviçre ve Norveç'te toplam 1 milyon 130 bin yeni otomobil trafiğe çıktı. Rakam geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 11 daha düşük. Ülkeler bazında da otomobile olan talep Almanya'da yüzde 11, Fransa'da yüzde 18, İtalya'da yüzde 26 ve İspanya'da yüzde 37 azaldı. Büyük otomobil pazarları arasında yüzde 8'in üzerinde bir büyümeyle yalnızca İngiltere'de artış kaydedildi, diğer ülkelerin hepsinde düşüş trendi gözlendi.

Berlin'de bulunan derneğin yaptığı açıklamaya göre dünya çapındaki otomobil pazarlarına ilişkin eylül ayı rakamları çeşitlilik gösteriyor. Eylül ayında bir önceki yılın eylül ayına göre ABD ve Rusya'da çift haneli büyüme rakamları kaydedildi. Çin'de otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6; Hindistan'da ise yüzde 4,9 arttı. Buna karşılık Japonya'da yüzde 3,7; Brezilya'da da yüzde 5,4 ile otomobil satışlarında düşüş kaydedildi.

Kriz güçlü markalara ulaştı

Kriz, piyasanın güçlü markalarını da etkilemeye başladı. Eylül ayında Volkswagen'in yanı sıra Mercedes de yüzde 7'lik bir kayıp yaşarken, yıl içersinde şu ana kadar en başarılı marka olan Opel'in kardeş markası Chevrolet'nin kaybı yüzde 20'yi, Volvo'nun ise yüzde 17'yi buldu. Bu dönemde en büyük düşüşü yaşayan iki marka yüzde 32 ile Renault, yüzde 35 ile Alfa Romeo oldu.

Almanya otomobil pazarında yoğun bir rekabet başladı. Handelsblatt gazetesindeki bir haberde Otomobil Araştırmaları Merkezi'nin (CAR) yaptığı bir çalışmaya yer verildi. Buna göre eylül ayında satılan yeni araçların üçte biri ancak yüksek indirimle tanıtım otomobili ya da şirket aracı olarak alıcı buldu. (Deutsche Welle Türkçe)