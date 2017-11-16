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Otomobiliyle TIR'a çarpan sürücü öldü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da, TEM yolunda, TIR'a otomobiliyle arkadan çarpan sürücü, öldü

16 Kasım 2017 14:09

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da, TEM yolunda, TIR\'a otomobiliyle arkadan çarpan sürücü, öldü.
Kaza, dün gece saatlerinde, TEM\'deki Köroğlu Park Mevkii\'nde meydana geldi. Ankara yönüne giden Muhammet Enes Kıran yönetimindeki81 AE 121 plakalı otomobil, önünde giden Ali D. yönetimindeki BA 011-L plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada TIR’ın altında kalarak, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü öldü. TIR xoförü ise ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne  götürüldü. Kaza nedeniyle yolda ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik, yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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