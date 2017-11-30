Otomobiliyle önce polis aracına sonra duvara çarpıp kaçtı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde \'dur\' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, otomobiliyle önce sivil ekip otomobiline, ardından da bir binanın duvarına çarptı. Sürücü yaya halde kaçarken, otomobildeki diğer kişiyi polis gözaltına aldı.

Gazipaşa merkez Rasih Kaplan Caddesi\'nde dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine seyir halindeki 07 LEM 17 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin \'dur\' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı. Polis de peşine düştü. Kent merkezinde ara sokaklarda kaçmaya çalışan sürücünün önü sivil ekip otosu tarafından kesildi. Otomobiliyle sivil araca çarpan sürücü, ardından da direksiyon kontrolünü yitirdi ve bir binanın duvarına çarptı. Otomobilden inen sürücü hızla ara sokaklara kaçarak gözden kayboldu. Polis aynı araçtaki B.K.\'yi gözaltına aldı.

Otomobilde detaylı inceleme ve arama yapan polis, tabanca ele geçirdi. Parmak izi çalışması yapılan otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Gözaltına alınan B.K., sorgusu için Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Kaçan sürücünün adının İ.M. olduğunu belirleyen polis, yakalanması için çalışma başlattı.



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