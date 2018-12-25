T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobiliyle aydınlatma direğine çarpan genç kurtarılamadı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da önceki gün yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp ağır yaralanan otomobilin sürücüsü Sercan Sürgüvenç (25), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

25 Aralık 2018 17:07

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da önceki gün yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp ağır yaralanan otomobilin sürücüsü Sercan Sürgüvenç (25), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Merkez Efeler ilçesinde geçen 23 Aralık Pazar günü yapılan deve güreşlerini izleyen Sercan Sürgüvenç, saat 19.00 sıralarında, 09 YA 530 plakalı otomobiliyle evine dönmek üzere yola çıktı. Çevre Bulvarı Eski Sanayi Kavşağı\'na geldiğinde Sürgüvenç, direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Sercan Sürgüvenç, otomobilde sıkıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı kurtarılan Sürgüvenç, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Hastanede tedaviye alınan Sercan Sürgüvenç, dün akşam doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bir oto yıkamacıda çalıştığı öğrenilen Sürgüvenç\'in ölümü, yakınlarını yasa boğdu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHA AYDINSürgüvençMerkez EfelerAralık PazarSercan SürgüvençYABulvarı Eski Sanayi KavşağıKontroldenYoldanAcilSürgüvenç Aydın Adnan MenderesUygulamaAraştırma HastanesiHastanedeBirPolis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24