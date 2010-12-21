-OTOMOBİLİNİZ TAKLA ATMIŞ OLABİLİR BURSA (A.A) - 21.12.2010 - Türkiye'de, hasar görmüş yeni otomobillerin ''ayıplı mal'' olduğu gözönünde bulundurulup fiyatı düşürülmeden satıldığı ileri sürüldü. Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, yaptığı açıklamada, Türkiye'de, yerli üretim ve ithallerle birlikte yılda yüzbinlerce yeni aracın trafiğe girdiğini söyledi. Artık ihtiyaç haline gelen otomobillerde birçok kişinin, ikinci eldeki alım-satım yoğunluğuna baktığını ifade eden Yanık, ikinci el sektöründe kolay satılabilecek araçların daha fazla ilgi gördüğünü anlattı. Yanık, yeni otomobil alımlarında zaman zaman tüketicilerin mağdur olabildiğini belirterek, şöyle konuştu: ''Hasar görmüş yeni otomobiller, ayıplı mal olduğu söylenmeden satışa sunuluyor. Takla atmış otomobilleri bile yaptırıp, boyatıp fabrika çıkışı gibi satıyorlar. Nakliye sırasında bir şekilde TIR'dan düşen, yuvarlanan, kaportası çizilen, kapısı ezilen, bagaj kapağı zarar gören araçlar onarımdan geçiriliyor ve bayisinde satışa sunuluyor. Söz konusu aracını alan kişi, bir süre keyifle biniyor. Satmaya götürdüğünde ise aracının takla atmış ya da bir şekilde zarar görmüş olduğunu, bazı parçalarının değiştiğini öğrenince şoke oluyor.'' Bu şekilde birçok araç sahibinin mağdur olduğunu savunan Yanık, hasar görmüş bir otomobil her ne kadar onarılıp yeni gibi satışa sunulsa da belirli bir değer kaybına uğrayacağını, bu yüzden de sahibini zarara uğratacağını bildirdi. Yanık, bu tür araçların ''ayıplı mal'' sınıfına girdiğini belirterek, ''Hasar görmüş araçlar, fiyatı düşürülerek satılmalıdır. Bu durum tüketiciye anlatılmalıdır. Ayrıca, vatandaşlar yeni olsa da araçlarını mutlaka bir servise göstersinler. En azından boyalı olduğu, parçasının değişip değişmediğini öğrenebilirler. Böylece ileride mağdur olmazlar'' dedi.