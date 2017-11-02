Otomobilinin aynasına çarpan kişiyi öldürmüş

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) FATİH\'te Afrika kökenli bir kişiyi pompalı tüfekle öldürmekten aranan Mehmet S., Tekirdağ\'da yakalandı. \"Yolda yürürken aracımın aynasına çarpınca aramızda kavga çıktı\" diyen ve suçunu itiraf eden Mehmet S., tutuklandı. Polis üzerinden kimlik çıkmayan Afrika kökenli ölen kişinin kimliğini tespit edemedi.

Kumkapı’da 20 Eylül 2017 günü sabaha karşı saat 04:40 meydana gelen olayda ismi belirlenemeyen Afrika kökenli bir kişi pomalı tüfekle vurularak öldürüldü. Polis olaydan sonra yaptığı çalışmada ölen kişinin yolda tartıştığı bir kişi tarafından vurulduğunu, şüphelinin olaydan sonra hızla olay yerinden kaçtığını tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kısa süre sonra olayı gerçekleştiren kişinin Mehmet S., olduğunu tespit etti. Mehmet S.\'nin olaydan sonra Tekirdağ\'ın Saray ilçesine giderek çobanlık yaptığı tespit edildi. Polis, şüpheliyi çobanlık yaptığı köye giderek, gözaltına aldı. Şüpheli, poliste verdiği ifadesinde yolda yürüyen kişinin aracının aynasına çaptığını aralarında önce kavga çıktığını, sonra da onu öldürdüğünü itiraf etti. Şüpheli Mehmet S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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