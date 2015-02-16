Otomobilinin altında cesetle 5 kilometre yol aldı

O-3 TEM Bağlantı Yolu'nun Aksaray istikametinde ilerleyen bir otomobilin, altına aldığı cesetle yaklaşık 5 kilometre gittiği iddia edildi. Yoldaki diğer sürücülerin durdurduğu otomobilden inen araç sürücüsü büyük şaşkınlık yaşadı. Polis, ölen kişiye kimin çarptığını belirlemeye çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 20.30 sıralarında O-3 TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Sezer Demir'in kullandığı 34 SJ 559 plakalı araç, Bayrampaşa'dan Aksaray istikametine doğru ilerlerken, aynı yöndeki sürücüler Demir'in otomobilinin altında ceset olduğunu fark edince, sürücüyü uyarıp durdurmak istedi. Otomobilin içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği belirtilen sürücü ise uyarıları fark etmeyip bir süre yoluna devam etti. Topkapı'daki Anıt Mezar önüne kadar yaklaşık 5 kilometre boyunca o halde giden Sezer Demir'in aracının önü, diğer sürücüler tarafından kesildi. Durdurulan aracından inen sürücü, otomobilin altında ceset olduğunu fark edince büyük şok yaşadı. Demir, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Sezer Demir'i ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Sezer Demir'in aracı ise çekici yardımıyla kaldırıldı.





Üzerinden kimlik çıkmadı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, aracın altındaki kişinin parçalanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ceset üzerinde bir süre inceleme yaptı. Ölen kişinin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



'Aracının altında ceset var'

Aracın altında ceset olduğunu fark eden bir görgü tanığı, “Biz Otogar istikametinden geliyorduk. Geride, köprünün ortasında bir kaza olmuştu, belliydi zaten. Ben aracın altında bir el fark ettim. Ceset olduğunu anladım. Arkadaşı burada fark ettik, zor durdurduk“ dedi.



Otomobilin sürücüsü Sezer Demir'in babası olduğunu söyleyen bir kişi ise, “Bakın, şu araçta hiçbir şey yok. Bu araç çarpmış olsa araçta ezik olur. Çocuğum süratli gelmiş, sanırım görmeyerek aracın altına almış. Arabada herhangi bir şey yok. Başkası vurmuş, kaçmış. Kendisi benim oğlum“ diyerek yaşananları anlattı.



Araçta herhangi bir hasar görülmezken, polis ekipleri ölen kişiye kimin çarptığını belirlemek için geniş çaplısoruşturma başlattı.