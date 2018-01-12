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Otomobilini, hayalindeki askeri araca çevirdi

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de tıbbi sekreter Serkan Badem (36), 1991 model otomobilini, askeri araç gibi dizayn etti

12 Ocak 2018 14:47

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de tıbbi sekreter Serkan Badem (36), 1991 model otomobilini, askeri araç gibi dizayn etti.
5 bin TL\'ye aldığı otomobili askeri yeşile boyatan Serkan Badem, aracına port bagaj yaptırdı. Bunun üzerine de orijinal askeri benzin bidonu ve silah kutusu gibi eklentiler yapan Badem, aracın iç döşemesini de renge göre yeniledi. Aracının üzerine beyaz yıldız ve kurşun izleri sticker yapıştırarak tamamlayan Badem, \"Askeri araçlara çok ilgim vardı. Bir askeri araç alamayacağım için kendi aracımı askeri araca çevirmeye karar verdim. 15 bin liraya mal oldu bu araç bana. Aracım beyazdı. İç dış askeri yeşile boyattım. Benzin bidonu, uçaksavar sandığı ekledim. Trafikte çok ilgi çekiyorum\" dedi.

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