Otomobilini "temiz" kullanan ilerde kazanıyor

Çeşitli nedenlerle bir ya da iki parçası bile değişen otomobil
satılırken, aracın model ve yaşına göre 2 ile 15 bin lira arasında daha ucuza
gidiyor.
Yapılan araştırmaya göre, ÖTV
indiriminin yerli otomobiller için uzatılması ve Ramazan ayındaki genel ekonomik
durgunluk nedeniyle, Ramazan ayının başından beri ikinci el otomobil piyasasında
işlerde belirgin bir azalma yaşanıyor.
Otomobillerin fiyatında bir ay
öncesine göre çok fazla oynamalar olmamasına karşın, daha önce “iyi” durumda
araç bulmakta sıkıntı çekilirken, bugün galericiler, müşteriye gönül
rahatlığıyla otomobil önerebiliyor.
Ancak, ikinci el otomobil piyasasının
ramazan bayramına bir hafta kala hareketlenmesi, fiyatların bir miktar
yükselmesi bekleniyor. Bunun nedeni olarak da bayramda ailesiyle birlikte tatile
ya da akraba ziyaretlerine pek çok kişinin arabasıyla gitmek istemesi
gösteriliyor.
Şu an yaşanan Ramazan durgunluğuna rağmen, “temiz ve iyi
durumda” diye nitelendirilen hasar görmemiş otomobillerin satışında hiç bir
problem yaşanmıyor, bu otomobiller değerinde ve galeride çok fazla beklemeden
hemen satılıyor.
Konya Galericiler Derneği Başkanı Adem Uzman, yaptığı
açıklamada, bir ya da 2 parçası bile değişen otomobilin satılırken, aracın
fiyatına göre, aynı yaş ve aynı model hasar görmemiş otomobile göre, 2 ile 15
bin lira arasında daha ucuza müşteri bulduğunu söyledi.
“Maddi hasarlı kaza deyip geçmeyin''
Konya ve Anadolu'nun pek çok
kentinde aracın iyi kullanılmış ve hasar görmemiş olmasının büyük önem
taşıdığını ifade eden Uzman, şunları kaydetti:
“ÖTV indirimiyle birlikte
son dönemde sıfır otomobil satışları arttı. Bu yeni araçları kullanan kişiler,
kaskoya güvenip araçlarını çok da dikkatli kullanmayabiliyorlar. Yani takip
mesafesini yeteri kadar bırakmıyor, hız sınırını aşıyor ya da kırmızı ışık
yandığı halde beklemesi gerekirken geçmeye çalışıyor. Bu hatalar maddi hasarlı
trafik kazalarının en önemli nedeni... Maddi hasarlı trafik kazası önemsiz gibi
gözükse de aracın fiyatını düşürüyor. Bu nedenle, 'çarparsam nasıl olsa kasko
öder' diye düşünmek son derece yanlış. Bu şekilde düşünen araç sahipleri önemli
miktarda kayba uğruyor. Sadece küçük çizikler ve örneğin taş gelmesi nedeniyle
kaporta parçalarının boyanmasında aracın değeri azalmıyor. Aynı zamanda, tampon
hariç, 1-2 parçası bile değişen otomobilinizi satarken çok
zorlanıyorsunuz.”