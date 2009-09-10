Otomobilini "temiz" kullanan ilerde kazanıyor

Çeşitli nedenlerle bir ya da iki parçası bile değişen otomobil satılırken, aracın model ve yaşına göre 2 ile 15 bin lira arasında daha ucuza gidiyor.

Yapılan araştırmaya göre, ÖTV indiriminin yerli otomobiller için uzatılması ve Ramazan ayındaki genel ekonomik durgunluk nedeniyle, Ramazan ayının başından beri ikinci el otomobil piyasasında işlerde belirgin bir azalma yaşanıyor.



Otomobillerin fiyatında bir ay öncesine göre çok fazla oynamalar olmamasına karşın, daha önce “iyi” durumda araç bulmakta sıkıntı çekilirken, bugün galericiler, müşteriye gönül rahatlığıyla otomobil önerebiliyor.



Ancak, ikinci el otomobil piyasasının ramazan bayramına bir hafta kala hareketlenmesi, fiyatların bir miktar yükselmesi bekleniyor. Bunun nedeni olarak da bayramda ailesiyle birlikte tatile ya da akraba ziyaretlerine pek çok kişinin arabasıyla gitmek istemesi gösteriliyor.



Şu an yaşanan Ramazan durgunluğuna rağmen, “temiz ve iyi durumda” diye nitelendirilen hasar görmemiş otomobillerin satışında hiç bir problem yaşanmıyor, bu otomobiller değerinde ve galeride çok fazla beklemeden hemen satılıyor.



Konya Galericiler Derneği Başkanı Adem Uzman, yaptığı açıklamada, bir ya da 2 parçası bile değişen otomobilin satılırken, aracın fiyatına göre, aynı yaş ve aynı model hasar görmemiş otomobile göre, 2 ile 15 bin lira arasında daha ucuza müşteri bulduğunu söyledi.



“Maddi hasarlı kaza deyip geçmeyin''



Konya ve Anadolu'nun pek çok kentinde aracın iyi kullanılmış ve hasar görmemiş olmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Uzman, şunları kaydetti:



“ÖTV indirimiyle birlikte son dönemde sıfır otomobil satışları arttı. Bu yeni araçları kullanan kişiler, kaskoya güvenip araçlarını çok da dikkatli kullanmayabiliyorlar. Yani takip mesafesini yeteri kadar bırakmıyor, hız sınırını aşıyor ya da kırmızı ışık yandığı halde beklemesi gerekirken geçmeye çalışıyor. Bu hatalar maddi hasarlı trafik kazalarının en önemli nedeni... Maddi hasarlı trafik kazası önemsiz gibi gözükse de aracın fiyatını düşürüyor. Bu nedenle, 'çarparsam nasıl olsa kasko öder' diye düşünmek son derece yanlış. Bu şekilde düşünen araç sahipleri önemli miktarda kayba uğruyor. Sadece küçük çizikler ve örneğin taş gelmesi nedeniyle kaporta parçalarının boyanmasında aracın değeri azalmıyor. Aynı zamanda, tampon hariç, 1-2 parçası bile değişen otomobilinizi satarken çok zorlanıyorsunuz.”

