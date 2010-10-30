-OTOMOBİLİNE BİNERKEN ÖLDÜRÜLDÜ ANKARA (A.A) - 30.10.2010 - Yenimahalle ilçesinde bir kişi, otomobiline binerken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Özevler Mahallesi 448. Sokak'ta bir tanıdığına misafirliğe giden Burak Şen (26), evden ayrılırken silahlı saldırıya uğradı. Otomobiline binerken silahla ateş açılan Burak Şen, olay yerinde yaşamını yitirdi. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın çevresinde araştırma yaptı. Olay yerinde bulunan boş kovanlar incelemeye alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırgan ya da saldırganların kimliğini tespit etmek için soruşturma başlattı. Yetkililer, Şen'le bağlantılı kişilerin ifadesine başvurulduğunu, olay yeri çevresinde bulunan güvenlik kameralarının da inceleneceğini bildirdi.