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Otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen sürücüye gözaltı

Yaşar COŞKUN/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, otomobilde 10 gram eroin ve bir miktar uyuşturucu hap ile yakalanan sürücüsü O

12 Şubat 2018 15:10

Yaşar COŞKUN/KONYA, (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde, otomobilde 10 gram eroin ve bir miktar uyuşturucu hap ile yakalanan sürücüsü O.K. gözaltına alındı. 
Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.K.\'nin Antalya\'dan Seydişehir\'e gelip, uyuşturucu satışı yapacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, O.K.\'yi teknik ve fiziki takibe aldı. O.K., otomobiliyle Seydişehir\'de geldiğinde bir dinlenme tesisinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 10 gram eroin ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. O.K. gözaltına alındı.

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