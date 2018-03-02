Otomobilinde tabancayla intihar etti

Bülent TATLI/KOYULHİSAR (Sivas), (DHA) - SİVAS\'ın Koyulhisar ilçesinde, esnaf Emre K. (29), otomobilinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Koyulhisar ilçesinde meydana geldi. Sanayi sitesinde yedek parça dükkanı bulunan evli ve 1 çocuk babası Emre K., otomobiline binerek, ilçe yakınlarındaki Kelkit Çayı kenarına gitti. Emre K., burada yanında bulunan tabancayı dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyarak, olay yerine gelenler, Emre K.\'yi araçta ağır yaralı buldu. Emre K. ihbar üzerine üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince, ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edilen Emre K., yolda yaşamını yitirdi. Emre K.\'nin cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen Emre K.\'nin intihar nedeni araştırılıyor.



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