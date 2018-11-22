T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü (5)

CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINDA Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Günay Torun'un öldürüldüğü olay, güvenlik kameralarına yansıdı

22 Kasım 2018 19:57

CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINDA
Bursa\'nın Gemlik ilçesinde, Günay Torun\'un öldürüldüğü olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, katil zanlısı Halil K., aracın yanında ablası Torun\'la konuşuyor, ardından tabancasını çıkarıp ateş ediyor.
Diğer taraftan, Karacabey ilçesinde yakalanan şüpheli Halil K., polis ekiplerince Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kemal ALTINDAĞ/GEMLİK (Bursa), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINDA Bursa GemlikGünay TorunGörüntülerdekatilHalilTorunDiğerKaracabeyGemlikEmniyet MüdürlüğüKemal ALTINDAĞGEMLİK Bursa DHA FOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24