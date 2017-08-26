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Otomobilinde silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

OSMANİYE’nin Kadirli İlçesi'nde 34 yaşındaki Hacı Başsarı, otomobilinde, husumetli olduğu 28 yaşındaki Mustafa Akgöllü'nün silahlı saldırısında yaşamını yitirdi

26 Ağustos 2017 05:59

OSMANİYE’nin Kadirli İlçesi\'nde 34 yaşındaki Hacı Başsarı, otomobilinde, husumetli olduğu 28 yaşındaki Mustafa Akgöllü\'nün silahlı saldırısında yaşamını yitirdi.
Olay, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Cığcık Köyü\'nde meydana geldi. Yönetimindeki 80 KR 166 plakalı otomobilliyle köye giden Hacı Başsarı, aralarında husumet bulunan Mustafa Akgöllü\'nün tabancalı saldırısına uğradı. Mermilerin isabet ettiği Başsarı, ağır yaralandı. Aynı otomobille köylüler tarafından Kadirli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Başsarı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acı haberi alıp hastaneye akın eden Hacı Başsarı\'nın yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi.
Jandarma, olayın ardından kaçan Mustafa Akgöllü\'yü yakalamak için çalışma başlattı. 

Görüntü Dökümü
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- Hastaneden görüntü
- Kurşunlanan otomobilden görüntü
- Hastane önünde gözyaşı döken Hacı Başsarı\'nın yakınlarından görüntü

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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