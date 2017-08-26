Otomobilinde silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE’nin Kadirli İlçesi\'nde 34 yaşındaki Hacı Başsarı, otomobilinde, husumetli olduğu 28 yaşındaki Mustafa Akgöllü\'nün silahlı saldırısında yaşamını yitirdi.

Olay, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Cığcık Köyü\'nde meydana geldi. Yönetimindeki 80 KR 166 plakalı otomobilliyle köye giden Hacı Başsarı, aralarında husumet bulunan Mustafa Akgöllü\'nün tabancalı saldırısına uğradı. Mermilerin isabet ettiği Başsarı, ağır yaralandı. Aynı otomobille köylüler tarafından Kadirli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Başsarı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acı haberi alıp hastaneye akın eden Hacı Başsarı\'nın yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi.

Jandarma, olayın ardından kaçan Mustafa Akgöllü\'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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