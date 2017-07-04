Otomobilinde silahla vurulan işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde otomobilinde tabancayla vurularak ağır yaralanan 37 yaşındaki işçi Ahmet Aşkın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlçedeki bir jeotermal enerji firmasında işçi olarak çalışan ve evli olan Ahmet Aşkın, Alaşehir- Salihli karayolu Akkeçili Mevkii'nde, yol kenarında, park halindeki otomobilinin içinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Aşkın, çağrılan ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet zanlısı olarak hafriyatçılık yapan C.Y.'nin arandığı öğrenildi. Cinayetin nedeni ise henüz belirlenemedi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.