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Otomobilinde ruhsatsız 5 pompalı tüfekle yakalandı

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kiraz İlçesi'nde, jandarma tarafından otomobilinde ruhsatsız 5 pompalı av tüfeği ele geçirilen 1 kişi, gözaltına alındı

20 Ekim 2017 15:01

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Kiraz İlçesi\'nde, jandarma tarafından otomobilinde ruhsatsız 5 pompalı av tüfeği ele geçirilen 1 kişi, gözaltına alındı.
Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, 35 DC 9921 plakalı otomobilde, ruhsatsız av tüfeği bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, otomobilde arama yaptı. Aramada, bagajda, ruhsatsız 5 pompalı av tüfeği ele geçirilirken, aracın sahibi Ali S. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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