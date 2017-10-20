Otomobilinde ruhsatsız 5 pompalı tüfekle yakalandı

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Kiraz İlçesi\'nde, jandarma tarafından otomobilinde ruhsatsız 5 pompalı av tüfeği ele geçirilen 1 kişi, gözaltına alındı.

Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, 35 DC 9921 plakalı otomobilde, ruhsatsız av tüfeği bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, otomobilde arama yaptı. Aramada, bagajda, ruhsatsız 5 pompalı av tüfeği ele geçirilirken, aracın sahibi Ali S. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



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