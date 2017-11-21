Otomobilinde esrar ele geçirilen sürücüye gözaltı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilinin motor kısmındaki gizli bölmede bir miktar esrar ele geçirildi, sürücü D.H, gözaltına alındı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D.H. yönetimindeki otomobili şüphe üzerine durdurdu. Yapılan aramada aracın motor bölümündeki gizli bölmede bir miktar esrar ele geçirildi. Araçta ayrıca 1 ruhsatsaz tabanca bulundu. Gözaltına alınan D.H, emniyetteki işlemleri ardından, \'uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak\' ve \'6136 sayılı kanunan muhalefet\' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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