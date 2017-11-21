T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobilinde esrar ele geçirilen sürücüye gözaltı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilinin motor kısmındaki gizli bölmede bir miktar esrar ele geçirildi, sürücü D

21 Kasım 2017 19:50

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilinin motor kısmındaki gizli bölmede bir miktar esrar ele geçirildi, sürücü D.H, gözaltına alındı.
Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D.H. yönetimindeki otomobili şüphe üzerine durdurdu. Yapılan aramada aracın motor bölümündeki gizli bölmede bir miktar esrar ele geçirildi. Araçta ayrıca 1 ruhsatsaz tabanca bulundu. Gözaltına alınan D.H, emniyetteki işlemleri ardından, \'uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak\' ve \'6136 sayılı kanunan muhalefet\' suçlarından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHADÜZCEDüzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleYapılanAraçtaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24