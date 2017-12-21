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Otomobilinde afyon sakızı, evinde 79 tüfek ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde bir araçta 9 kilo 290 gram afyon sakızı ele geçirildi

21 Aralık 2017 19:39

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde bir araçta 9 kilo 290 gram afyon sakızı ele geçirildi. Araçtaki şüphelinin Yüksekova\'daki evinde yapılan aramada ise 79 ruhsatsız av tüfeği ile çanak anten ve tıbbi ilaçlar ele geçirildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari-Yüksekova yol ayrımındaki Yeniköprü kontol noktasında, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 9 kilo 290 gram afyon sakızı ele geçirildi.Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli bir kişinin Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar Köyü, Duranlar Mezrası\'ndaki evinde de arama yapıldı. Aramada, 79 ruhsatsız av tüfeği,1 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 50 av tüfeği el kundağı, 71 av tüfeği dipçiği, 670 tıbbi ilaç ve 28 adet çanak anten ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma  devam ediyor.

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