T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobilin yedek lastiğinden uyuşturucu çıktı

Cengiz YALÇIN/ILGAZ (Çankırı), (DHA) - ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde, jandarmanın durdurduğu otomobilde yapılan aramada, yedek lastiğin içine gizlenmiş 3 kilo 200 gram 'skunk' adlı sentetik uyuşturucu ile 5 bin ecstasy hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına al

22 Kasım 2017 19:14

Cengiz YALÇIN/ILGAZ (Çankırı), (DHA) - ÇANKIRI\'nın Ilgaz ilçesinde, jandarmanın durdurduğu otomobilde yapılan aramada, yedek lastiğin içine gizlenmiş 3 kilo 200 gram \'skunk\' adlı sentetik uyuşturucu ile 5 bin ecstasy hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Çankırı Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. D-100 karayolunun Ilgaz ilçesi Yaylaören Köyü mevkisindeki kontrol noktasında durdurulan otomobilde özel eğitimli narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Köpek, bagajdaki yedek lastiğe tepki verdi. Aramada, lastiğin içerisine gizlenmiş 3 kilo 200 gram \'skunk\' adlı sentetik uyuşturucu ile 5 bin ecstasy hap ele geçirildi.
Piyasa değeri 300 bin lira olduğu belirltilen uyuşturucuyla ilgili otomobilde bulunan 4 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden birisinin sahte kimlik kullandığı, ayrıca çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cengiz YALÇINILGAZDHAIlgazJandarma KomutanlığıYaylaören KöyüKöpekAramadaPiyasaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24