Otomobilin yedek lastiğinden uyuşturucu çıktı

Cengiz YALÇIN/ILGAZ (Çankırı), (DHA) - ÇANKIRI\'nın Ilgaz ilçesinde, jandarmanın durdurduğu otomobilde yapılan aramada, yedek lastiğin içine gizlenmiş 3 kilo 200 gram \'skunk\' adlı sentetik uyuşturucu ile 5 bin ecstasy hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Çankırı Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. D-100 karayolunun Ilgaz ilçesi Yaylaören Köyü mevkisindeki kontrol noktasında durdurulan otomobilde özel eğitimli narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Köpek, bagajdaki yedek lastiğe tepki verdi. Aramada, lastiğin içerisine gizlenmiş 3 kilo 200 gram \'skunk\' adlı sentetik uyuşturucu ile 5 bin ecstasy hap ele geçirildi.

Piyasa değeri 300 bin lira olduğu belirltilen uyuşturucuyla ilgili otomobilde bulunan 4 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden birisinin sahte kimlik kullandığı, ayrıca çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.



FOTOĞRAFLI